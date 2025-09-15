وداعًا للغسيل الباهت: طرق فعالة لاستعادة بياض ملابسك!

الوكيل الإخباري- تعاني الكثير من السيدات من مشكلة بهتان الملابس البيضاء بسرعة، حتى بعد شرائها بوقت قصير. وتُعد هذه المشكلة مصدر إزعاج، خصوصًا إذا كانت الملابس تُستخدم في المناسبات أو في العمل، ما يدفع البعض للتفكير في التخلص منها أو استبدالها.

لكن قبل اتخاذ أي خطوة، من المهم فهم الأسباب التي تؤدي إلى تغيّر لون الملابس البيضاء، والتي لا تقتصر فقط على خلطها مع الملابس الملونة في الغسيل، بل تشمل أيضًا تراكم بقايا المنظفات، استخدام منعم الأقمشة بشكل مفرط، إضافة إلى زيوت الجسم، وبقع الطعام، وأحيانًا عوامل بيئية مثل تلوث الهواء أو التدخين.



خطوات بسيطة لحماية الملابس البيضاء

للمحافظة على بياض الملابس لأطول فترة ممكنة، ينصح باتباع الخطوات الآتية:

- عدم تحميل الغسالة بكميات كبيرة من الملابس، وعدم خلط الأبيض النقي مع الأبيض الباهت أو المتسخ بشدة.

- اختيار دورة غسيل ساخنة، خصوصًا للملابس التي تتحمّل الحرارة، لأنها تزيل الجراثيم والأوساخ العنيدة.

- استخدام المبيض بحذر: أضيفيه للماء أثناء امتلاء الغسالة أو ضعيه في الدرج المخصص، وتجنبي سكبه مباشرة على القماش لتفادي البقع أو الثقوب.



حيل منزلية مجربة لاستعادة بياض الغسيل

في حال بهتان الملابس البيضاء، يمكنك تجربة بعض الوصفات المنزلية الطبيعية، التي أثبتت فعاليتها دون الإضرار بالقماش:

الخل الأبيض: يُمزج مع الماء الساخن، وتُنقع فيه الملابس لساعة على الأقل، ثم تُغسل كالمعتاد.

بيروكسيد الهيدروجين مع سائل الجلي: يُستخدم لإزالة البقع الصعبة عبر الفرك وتركه لساعة قبل الغسيل.

صودا الخبز: تُخلط مع الماء لصنع معجون يُفرك على المناطق الباهتة.

عصير الليمون: يُفرك على البقع ويُنقع القميص في ماء ساخن مع بقايا الليمون.

الأمونيا: فعالة، لكنها تحتاج إلى حذر شديد عند الاستخدام، ويجب عدم ترك الملابس فيها لأكثر من ساعة.

البوراكس: يُنقع في ماء دافئ ويُستخدم كبديل طبيعي وآمن لمبيض الكلور.



نصيحة أخيرة

لأفضل نتيجة، جفّفي الملابس البيضاء في الشمس، حيث تساهم الأشعة فوق البنفسجية في تعزيز التبييض الطبيعي. ولا تنسي مراجعة تعليمات العناية المرفقة مع الملابس لتجنب إتلاف الأقمشة الحساسة.