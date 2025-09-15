ألوان لا تناسب مطبخك: 7 تحذيرات من خبراء الديكور لتجنب أخطاء التصميم

الوكيل الإخباري- في عالم التصميم الداخلي، يعتبر المطبخ من أكثر المساحات أهمية وحيوية في المنزل، ليس فقط لأنه مساحة للطبخ وتناول الطعام، بل لأنه أصبح اليوم مكانًا جامعًا للعائلة، وقد يكون أيضًا مساحة للعمل أو الترفيه، بفضل التصميمات المفتوحة الحديثة. ولهذا، لا يُعد اختيار ألوان المطبخ قرارًا جماليًا فقط، بل عاملًا مؤثرًا في الراحة النفسية ووظائف المساحة.

ورغم أن خبراء الديكور يؤكدون أنه لا وجود للون "سيئ" في المطلق، بل لسوء استخدامه، إلا أنهم يحذّرون من مجموعة ألوان بعينها عند تصميم المطابخ، وذلك لأسباب تتعلق بالإضاءة، والمزاج العام، وحتى الشهية.



إليكِ أبرز 7 ألوان لا يُنصح باستخدامها في المطبخ، بحسب خبراء الديكور:



1. الأحمر الفاقع: لون مثير... لكنه مرهق

رغم أنه لون درامي ويضفي دفئًا، إلا أن الأحمر الفاقع يضيف طاقة مفرطة لا تناسب أجواء المطبخ الهادئة. كما أنه لون يحفّز الشهية بشدة، ما قد يُشجع على الأكل الزائد، ويجعل المطبخ يبدو مشوشًا وصاخبًا. يُفضل استخدامه فقط في الإكسسوارات أو الأدوات الصغيرة.



2. الأحمر الأرجواني: فخم لكنه ثقيل

يحمل طابعًا مميزًا وفاخرًا، إلا أن استخدامه على الجدران أو الخزائن يُثقل ديكور المطبخ، ويخلّ بالتوازن البصري للمكان. درجاته الداكنة مثل الباذنجاني أو البرقوقي تُشعر بالضيق، وتفقد المطبخ طابعه المرح والعائلي.



3. الأزرق الفاتح: مبرّد للمكان... ومثبّط للشهية

الأزرق الزاهي يُضفي برودة وسريرية على المكان، ويصعب تنسيقه مع ألوان أخرى. كما أنه لون غير مرتبط بالطعام، ما قد يُقلل من الألفة والدفء الذي يُفترض أن يوفره المطبخ.



4. الأسود: أنيق لكنه متطلب وصارم

صحيح أن الأسود عصري ويضيف عمقًا، لكنه يُظهر البقع وبصمات الأصابع بسهولة، ويُشعر بضيق المساحة في حال غياب الإضاءة الطبيعية. كما أن طاقته ثقيلة بحسب ممارسات "الفنغ شوي".



5. الأبيض الناصع: نظيف... لكن بارد

رغم أنه لون كلاسيكي يمنح المطبخ شعورًا بالفساحة، إلا أن الأبيض الصارخ قد يُفقد المطبخ دفئه ويجعله يبدو معقمًا وسريريًا، خاصة إذا لم تُكسر حدة اللون بإضافات دافئة.



6. الأصفر النيون: مشرق... ومُتوتر

الأصفر المشرق أو النيون يُشع طاقة زائدة عن الحاجة، وقد يُولّد التوتر مع الوقت. كما أنه سريع الملل، ويُذكر البعض بديكورات تسعينيات القرن الماضي، ما يجعله خيارًا غير مستدام.



7. البني الداكن: طبيعي لكنه كئيب

رغم شعبيته مؤخرًا وارتباطه بموضة ألوان الأرض، فإن البني الثقيل يجعل المطبخ يبدو أضيق وأقل إشراقًا. كما أنه يُظهر الغبار والبقع بشكل واضح، ما يجعله لونًا عالي الصيانة.



🎨 نصيحة أخيرة:

عند اختيار ألوان المطبخ، فكّري في كيفية استخدامك للمكان، ومدى الإضاءة الطبيعية المتوفرة، والمشاعر التي ترغبين في أن يُثيرها التصميم. الألوان يجب أن تعكس الراحة، العملية، والحياة اليومية، لا أن تهيمن على الأجواء أو تُربك الحواس.