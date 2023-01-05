بمبلغ خيالي..بيع سمكة تونة في طوكيو - صور

الوكيل الإخباري - تم بيع سمكة من نوع التونة زرقاء الزعانف بمبلغ 36 مليون ين (273 ألف دولار) في أول مزاد يقام في سوق السمك بالعاصمة اليابانية طوكيو هذا العام.



وقالت الوكالة إن سعر السمكة بلغ أكثر من ضعف أعلى سعر لها مقارنة بالعام الماضي، حيث تتطلع صناعات المطاعم والمواد الغذائية إلى التعافي من جائحة فيروس كورونا.

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وتجاوز السعر المدفوع في السمكة التي تزن 212 كيلوجراما والتي اصطادتها سفينة قرب ميناء أوما بمقاطعة أوموري شمال شرقي اليابان أعلى سعر في العام الماضي لسمكة تونة والذي بلغ 88ر16 مليون ين وهو سادس أعلى سعر منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة عام 1999.





وفاز تاجر الجملة الوسيط في طوكيو يامايوكي والشركة التي تدير مطعم سوشي جينزا أونوديرا بالمزاد الذي أقيم في واحدة من أشهر مناطق الجذب السياحي في طوكيو.













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