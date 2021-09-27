بمكالمة هاتفية سعودي يخسر نصف مليون ريال خلال دقيقة

الوكيل الإخباري - تعرض مواطن سعودي أربعيني لعملية احتيال مالية الأسبوع الماضي تسببت في سحب نصف مليون ريال من حسابه البنكي بأحد المصارف المحلية، بعدما أعطى متصلا ادعى أنه يمثل البنك الذي فيه حسابه بياناته البنكية وكذلك رمز التحقق الذي وصله برسالة نصية على هاتفه.



ووفقا لصحيفة مكة فإن المواطن السعودي تلقى اتصالا في الصباح الباكر الأسبوع الماضي من هاتف ثابت، وعند رده، عرف المتصل مباشرة بنفسه على أنه موظف بإدارة البنك الذي فيه حسابه، وأخبره بأن حسابه بحاجة لتحديث لزيادة الأمان من الاختراق، ولذلك فهو بحاجة لتزويده برقم الآيبان والرقم السري، وبالفعل منحه ما طلبه.

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ثم بعد أقل من دقيقة طلب منه رقم الكود المرسل على جواله، وكذلك أعطاه رقم الكود. ولم تمر ثوان معدودة حتى وصلت رسالة نصية للمواطن بتحويل جميع ما في حسابه وهو مبلغ 500 ألف ريال، لحساب مؤسسة باسم امرأة.



واتجه الضحية للمصرف فورا، فتمت إفادته بأنه قصر وفرط في حق ذاته وخالف التوجيهات بمنح بياناته البنكية السرية لشخص مجهول، وعليه التقدم ببلاغ لأقرب مركز شرطة. وبالفعل أبلغ الشرطة التي اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وجرى إيقاف حسابه وحساب المؤسسة التي تم التحويل على حسابها، ولازالت الإجراءات مستمرة.

المصدر - البيان