بيع بطيختين بـ 25 ألف دولار في اليابان

الوكيل الإخباري - بيعت بطيختان يابانيتان عاليتا الجودة في مزاد علني بسعر يقرب من 25 ألف دولار، أي 22 مرة أكثر من السنة الماضية في أوج أزمة فيروس كورونا.

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غير أن سعر 2,7 مليون يوان (24800 دولار) الذي حققته بطيختا يوباري في أول مزاد خلال الموسم، يبقى ضئيلا مقارنة مع أرقام قياسية أخرى سجلها هذا المنتج المحبب جدا.



وقال أحد المسؤولين عن سوق الجملة لوكالة فرانس برس إن "عودة الأسعار إلى الارتفاع هذا العام قد تؤشر إلى رغبة المشترين بتشجيع الناس من طريق تقديم عروض أعلى".



وقد فازت بالمزاد شركة محلية مصنعة لأطعمة الأطفال أبدى رئيسها أمله في أن يسهم هذا الشراء في نشر بعض الأجواء الإيجابية.



وقال لقناة "ان اتش كاي" التلفزيونية العامة "رغم أن الأخبار السيئة لا تزال كثيرة، آمل أن يساعد ذلك في رسم بسمة على وجوه الناس ومساعدتهم على تخطي الجائحة".



وتستقطب عروض الفواكه الموسمية في اليابان باستمرار شراة يسعون إلى الحصول على دعاية مجانية لهم.



وفي 2019، وصل سعر بطيختي يوباري إلى مستوى قياسي بلغ خمسة ملايين ين، غير أن المبلغ تراجع إلى 120 ألف ين فقط في 2020، فيما حمّل المنتجون الأزمة الصحية المسؤولية عن إبعاد الشراة الأثرياء الذين يرفعون عادة قيمة المزايدات.

وتأتي هذه الثمار من جزيرة هوكايدو شمال اليابان، وهي وجهة سياحية محببة. لكن هوكايدو تخضع حاليا لحالة طوارئ صحية على غرار تسع مقاطعات أخرى في البلاد بينها العاصمة طوكيو.

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