الثلاثاء 25-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية

غزة :ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 253 شهيدا

الاحتلال يواصل منع وصول امدادات الغذاء والوقود إلى غزة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المناصير والمحاميد

وصول الطفلتين ساره وفرح من قطاع غزة لمدينة الحسين الطبية

الخرابشة يوضح حول دخول موجة كورونا الثالثة الى الاردن

الطراونة : لا داعي للحظر الجزئي ويجب البدء بفتح القطاعات

السعودية: تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارجها

الاحتلال يعتدي على شبان في الشيخ جراح ويعتقل أحدهم

جامعة آل البيت تنظم معرضا فنيا بمناسبة عيد الاستقلال

الإثنين، 24-05-2021 08:25 م

بيع بطيختين بـ 25 ألف دولار في اليابان

بطيخ


الوكيل الإخباري - بيعت بطيختان يابانيتان عاليتا الجودة في مزاد علني بسعر يقرب من 25 ألف دولار، أي 22 مرة أكثر من السنة الماضية في أوج أزمة فيروس كورونا.

اضافة اعلان

غير أن سعر 2,7 مليون يوان (24800 دولار) الذي حققته بطيختا يوباري في أول مزاد خلال الموسم، يبقى ضئيلا مقارنة مع أرقام قياسية أخرى سجلها هذا المنتج المحبب جدا.


وقال أحد المسؤولين عن سوق الجملة لوكالة فرانس برس إن "عودة الأسعار إلى الارتفاع هذا العام قد تؤشر إلى رغبة المشترين بتشجيع الناس من طريق تقديم عروض أعلى".


وقد فازت بالمزاد شركة محلية مصنعة لأطعمة الأطفال أبدى رئيسها أمله في أن يسهم هذا الشراء في نشر بعض الأجواء الإيجابية.


وقال لقناة "ان اتش كاي" التلفزيونية العامة "رغم أن الأخبار السيئة لا تزال كثيرة، آمل أن يساعد ذلك في رسم بسمة على وجوه الناس ومساعدتهم على تخطي الجائحة".


وتستقطب عروض الفواكه الموسمية في اليابان باستمرار شراة يسعون إلى الحصول على دعاية مجانية لهم.


وفي 2019، وصل سعر بطيختي يوباري إلى مستوى قياسي بلغ خمسة ملايين ين، غير أن المبلغ تراجع إلى 120 ألف ين فقط في 2020، فيما حمّل المنتجون الأزمة الصحية المسؤولية عن إبعاد الشراة الأثرياء الذين يرفعون عادة قيمة المزايدات.
وتأتي هذه الثمار من جزيرة هوكايدو شمال اليابان، وهي وجهة سياحية محببة. لكن هوكايدو تخضع حاليا لحالة طوارئ صحية على غرار تسع مقاطعات أخرى في البلاد بينها العاصمة طوكيو.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صور٢

ماذا قال صاحب الصورة المثيرة للجدل في أحد المساجد بمصر؟

طفل2-2

السر وراء عدم مقدرة الأشخاص على تذكر طفولتهم

chiens-berger-allemand-060f74bd-317e-91b4-fdf0-e0f5fdd9d4e1_min

قدرة للكلاب على اكتشاف أكثر من 90٪ من حالات كورونا

مريخ

علماء يكتشفون علامة جديدة قد تدل على وجود حياة على المريخ

U5dtJiyx8yfBuLAYZfJgGQXPEJypJfV

دعوى قضائية صادمة ضد 'مؤسس أبل '

7_3

امرأة أمريكية قررت مساعدة صديقها ففازت بمبلغ ضخم

أخبار متعلقة
ج

شابة إيطالية تتلقى عن طريق الخطأ 6 جرعات من لقاح كورونا

منك

حرق ملايين جثث المنك في الدنمارك على مدى شهرين

السجائر

وقف بيع السجائر التقليدية في اليابان

Doc-P-819936-637558698475880578

اليابان: أكبر معمّرة في العالم تنسحب من مسيرة الشعلة الأولمبية

شهب

كرة نارية ضخمة تحلق في السماء فوق اليابان

اليخت

أصحاب الثروات يفرون من كورونا باليخوت إلى أعالي البحار في بريطانيا