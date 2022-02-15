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الثلاثاء، 15-02-2022 11:39 ص

تبرئة باكستاني قتل شقيقته النجمة عبر الشبكات الاجتماعية

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الوكيل الإخباري - برَّأت محكمة استئناف في باكستان متهماً بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل شقيقته في جريمة شرف سنة 2016، على ما أعلن محاميه اليوم.

وكانت الضحية قنديل بلوش، واسمها الحقيقي فوزية عظيم، شابة في السادسة والعشرين لُقبت بـ"كيم كارداشيان الباكستانية".

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وحكم القضاء الباكستاني سنة 2019 بالسجن مدى الحياة على شقيقها محمد وسيم الذي فاخر بأنه قتلها خنقاً بسبب "سلوكها غير المقبول".

وكانت جريمة قتل النجمة الشابة أثار حالة من الصدمة في باكستان، حيث تُقتل مئات النساء سنوياً على يد أقارب بحجة صون شرف العائلة.

وفي تعديل حديث على القانون الباكستاني، لا يمكن لأهل ضحية قضت فيما يُعرف بجرائم الشرف أن يصفحوا عن القاتل الذي غالباً ما يكون من أفراد العائلة، ما كان يتيح لهؤلاء الإفلات من الملاحقة القانونية.

غير أن القاضي المكلف النظر في القضية يستطيع إسقاط طابع جريمة الشرف عن القضية، ما يتيح للقاتل طلب إبطال الحكم في حقه.

وفي بادئ الأمر، أكد والدا قنديل بلوش عدم إمكان "الصفح" عن ابنهما القاتل، قبل أن يغيّرا أقوالهما ويبررا فعلته.

ويُتوقع إطلاق سراح محمد وسيم في الأيام المقبلة، بعدما أمضى ست سنوات في السجن.

وقالت صنم ماهر، مؤلفة كتاب سيرة عن قنديل بلوش: "وسيم بات بإمكانه استعادة حريته فيما قضي على قنديل لأنها تخطت حدود ما يُصنف سلوكاً (مقبولاً) للنساء في باكستان".


وأضافت: "بعد حُكم اليوم، يحق لنا أن نسأل من الذي قتلها؟".

 

وبعد ثلاثة أشهر على هذه الواقعة، أقر البرلمان الباكستاني بالإجماع قانوناً لمكافحة هذه الظاهرة.

 

البيان 

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