براءة سيدة أمريكية من تهمة قتل بعد 27 عاما في السجن

الوكيل الإخباري - برأت محكمة أمريكية في ولاية تينيسي، سيدة تبلغ من العمر 74 عاما، بعد أن امضت في السجن 27 عاما بتهمة القتل العمد ابنة شقيقتها .

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فإن سيدة أمريكية تدعى جوينز واتكينز في العقد السابع من عمرها، قامت السلطات الأمريكية بالإفراج عنها بعد سجن دام لمدة 27 عاما، وذلك بعد أن تأكدت المحكمة أن لا علاقة لها بوفاة ابنة شقيقتها في 1987.

وبحسب ما ورد في التحقيقات التي أجريت في عام 1987، فإن السيدة جويس خرجت للتنزه مع صديقها دن، وقررت اصطحاب ابنة شقيقتها، البالغ عمرها حينها 4 سنوات إلى حديقة قريبة من المنزل.

وتعرضت الطفلة وقتها لإصابة في الرأس أدت إلى دخولها المستشفى لتلقي العلاج، لكنها للأسف توفيت في المستشفى لأن الإصابة كانت في مكان حساس بالرأس ولم تتمكن الاطقم الطبية من انقاذها.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على السيدة جويس وصديقها واتهامهما بالشروع في القتل وتم إيداعهما في السجن ولكن تم الإفراج عن السيدة جويس وتبرئتها في العام الجاري بعدما أمضت 27 عاماً من مدة العقوبة.

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