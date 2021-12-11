السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

الصحة النيابية ترفض إلزام طلبة المدارس بالتطعيم ضد كورونا

قرارات هامة تتعلق بقبول طلبة الدورة التكميلية (2021)

حجاوي يكشف الحالة الصحية للمصابين بالمتحور الجديد في الأردن

36.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

صندوق دعم الركاب مُعطل .. والنواب يبحثون تفعيله الاسبوع المقبل

الصحة النيابية توصي بإلغاء كافة الاحتفالات بما فيها رأس السنة - تفاصيل

الفايز ينعى عبيدات

الكشف عن نتائج فحوصات مخالطي المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

خدمة الكترونية جديدة من ضريبة الدخل

توقعات بتمديد برنامج "استدامة" حتى حزيران 2022

السبت، 11-12-2021 11:10 ص

تجارة الحيوانات الأليفة والحرارة بأرض الصومال تهدد أشبال الفهود

371


الوكيل الإخباري - أصدر شبلان جائعان من أشبال الفهود صوتاً ضعيفاً، ونبشا الرمال البيضاء بمخالبهما في جمهورية أرض الصومال، بينما يحاول طبيب بيطري يعمل بالحكومة حقنهما بمحاليل تحوي عناصر غذائية.

ويعاني الشبلان اللذان لا يتجاوز عمرهما خمسة أشهر من الجفاف والتقزم ونقص شديد في الكالسيوم الذي كان ينبغي أن يستمداه من حليب أمهما مما سبب لهما مشكلات في السير.. لكنهما على الأقل ما زالا على قيد الحياة.

اضافة اعلان

وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية أنقذ صندوق الحفاظ على الفهود وحكومة أرض الصومال، أشبالاً مهربة في المنطقة. وذكر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أن عدد الفهود الباقية في البرية يبلغ نحو 6700 فهد بالغ فحسب ولا يزال العدد يتناقص.

 

وقالت لوري ماركر، مديرة صندوق الحفاظ على الفهود إن الأشبال المخطوفة تستخدم في تجارة الحيوانات الأليفة في الشرق الأوسط، لكن قلة من الناس تدرك ما ينطوي عليه ذلك من معاناة. وأضافت إن أربعة أو خمسة أشبال تموت مقابل كل شبل يصل إلى السوق، وكثيراً ما يجري قتل الأمهات.

وذكرت أن الصندوق استقبل نحو 40 شبلاً خلال عامه الأول للعمل في أرض الصومال وأنه لم يبق الكثير منها على قيد الحياة. لكنها أضافت إنهم نجحوا، عن طريق توفير ملاجئ آمنة ورعاية بيطرية، في خفض الأعداد النافقة إلى الصفر تقريباً. ويرعى الصندوق الآن 67 فهداً.

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1561975_0

تحرّش بطالبته ففضحته.. زوبعة ضد أستاذ في لبنان - فيديو

GetAttachment

مركز زين "ZainEsportsJO" يقيم أول بطولة للعبة (Rainbow Six Siege) في المملكة

sddefault

مشاهد مؤثرة.. يوتيوبر أميركي يعثر على مراهقين اختفيا قبل 21 عاماً

image (1)

السعودية تستقبل زائرا سماويا فائق السرعة

1089042-1

السينية تحبط تهريب حلي ذهبية من لبنان إلى ألمانيا

1813756-325273174

اكتشاف أول كوكب عملاق في مدار نظام نجمي ضخم

أخبار متعلقة
D8AAD981D8B3D98AD8B1D8ADD984D985D8B1D8A4D98AD987D8A7D984D985D8B1D8ACD8A7D986D8A3D988D8A7D984D8B4D8B9D8A7D8A8D8A7D984D985D8B1D8ACD8A7D986D98AD8A9D981D98AD8A7D984D985D986D8A7D985

تنمية مليار من الشعاب المرجانية أكثر مقاومة للمناخ