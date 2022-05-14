تساقط كبير للطيور في الهند والمختصون يوضحون السبب -فيديو

الوكيل الإخباري-قال أطباء بيطريون وعمال في مجال إنقاذ الحيوانات إن رجال الإنقاذ بولاية غوجارات في غرب الهند يلتقطون عشرات الطيور التي تعاني من الإجهاد والجفاف وتتساقط يومياً من الجو بسبب موجة حر شديدة أدت إلى تجفيف مصادر المياه في أحمد آباد أكبر مدينة بالولاية.

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وقال أطباء في مستشفى للحيوانات يديره "صندوق جيفدايا الخيري" في أحمد آباد إنهم عالجوا آلاف الطيور في الأسابيع القليلة الماضية، مضيفين أن رجال الإنقاذ يجلبون يومياً عشرات من الطيور من الأنواع التي تحلّق على ارتفاعات كبيرة مثل الحمام.



وفي محاولة لإنقاذ الطيور، لجأ الأطباء لإعطائها أقراصاً تحتوي على فيتامينات متعددة مع ضخ الماء في مناقيرها باستخدام المحاقن.



وأصدر مسؤولو الصحة في البلاد إرشادات للمستشفيات لإنشاء أجنحة خاصة للعلاج من ضربات الشمس وغيرها من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.



