تكلفة تفوق 100 مليون دولار..زفاف ابن أغنى رجل بآسيا

الوكيل الإخباري - لا تزال مراسم الاحتفال الضخمة في الهند لحفل ما قبل زفاف الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني والذي حضره كثير من مشاهير العالم، تسيل الكثير من الحبر وتثير فضول الكثيرين، ومن بين الأسئلة التي تبادرت إلى الأذهان، ما هي الميزانية التي رصدت لهذا الحفل، الذي يعد أغلى حفل زفاف بتاريخ الهند وربما العالم.

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قدرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية تكلفة حفل الزفاف بأكثر من 100 مليون دولار، تشمل تأمين رحلات الطيران الخاصة من حول العالم للضيوف وإقاماتهم في فنادق 5 نجوم، وتكاليف تجهيز الطعام من قبل 21 من نخبة الطهاة العالميين وخدمات العشرات من مصففي الشعر وتجهيزات أخرى.



وبدأ الضيوف بالتوافد منذ يوم الجمعة على متن طائرات خاصة، ومن بينهم كانت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث شوهدت تلبس "ساري" (اللباس التقليدي الهندي) مقصب بخيوط من الذهب والفضة، وبجوارها زوجها وابنتهما.

وتخلل اليوم الأول حفل كوكتيل، وفي اليوم الثاني اصطحب الضيوف بنزهة برية، حيث زاروا مركز إنقاذ وإيواء للحيوانات يملكه العريس. وفي المساء شارك الضيوف في "مهرجان روج"، حيث طلب منهم ارتداء الملابس الهندية المبهرة.



وأبرز المدعوين لحفل الزفاف بيل غيتس ومارك زوكربيرغ وسندر بيتشاي وإيفانكا ترامب وساشين تيندولكار وشاروخان وأميتاب باتشان، وغيرهم كثيرين على قائمة المدعوين لحضور احتفالات الزفاف الأسطوري، الذي انطلق فعلا، لابنة الملياردير الهندي شري ميرشانت، راديكا، على أنانت أمباني، نجل أغنى رجل في الهند وآسيا موكيش أمباني.

وتقدم حفلة ما قبل الزفاف التي استمرت 3 أيام لمحة عن البذخ المتوقع في حفل زفاف يوليو.



وذكرت وسائل إعلام أنه تم تقديم 500 طبق للضيوف، الذين وصل كثير منهم على متن طائرات مستأجرة من إعداد نحو 100 طاهٍ.



تحتفل عائلة أمباني بهذه المناسبة في مسقط رأس العائلة بجامناغار - وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة، وتقع في جزء شبه صحراء من ولاية جوجارات - حيث يوجد لديهم أيضًا مصفاة النفط الرئيسية للشركة.

الأغنى في آسيا

تمتد إمبراطورية رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، والد العريس، لتشمل قطاعات النفط والاتصالات والنسيج والمواد الكيماوية، وهو أغنى رجل في آسيا، إذ حل في المرتبة 10 على قائمة مجلة فوربس لأغنياء العالم بثروة تقدر بنحو 117 مليار دولار.



وقد ذاع صيت أمباني وشركته "ريلاينس للصناعات المحدودة"، التي تعتبر من كبرى شركات النفط والاتصالات في الهند، بعد أن تمكن من الحلول مكان نظيره الصيني جاك ما، مؤسس "مجموعة علي بابا القابضة المحدودة"، على رأس قائمة أثرياء آسيا في 2018.