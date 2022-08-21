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الأحد، 21-08-2022 04:52 م

تمشي على أقدام.. اكتشاف نوع غريب من أسماك القرش

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الوكيل الإخباري-في معجزة خلقية جديدة، اكتشف العلماء في جامعة فلوريدا أتلانتيك الأمريكية مؤخرًا نوعًا من أسماك القرش يمكنه بالفعل المشي على الأرض، ويمتلك أقداما.

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وجد العلماء في جامعة فلوريدا أتلانتيك الأمريكية أسماك القرش الكتفية، وهي قادرة على المشي بزعانفها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الكائنات البحرية أيضًا البقاء بدون أكسجين لمدة ساعتين تقريبًا.

 

 

ذكر الباحثون أن هذه الميزات تم تطويرها في أسماك القرش هذه استجابة للظروف البيئية الصعبة.


وفقًا للباحثين، تم العثور على أسماك القرش الكتفية الصغيرة في الحاجز المرجاني العظيم في جنوب أستراليا حيث يمكن عزلها بسبب المد المنتهية ولايته.

 

في مثل هذه الحالات، تستخدم أسماك القرش زعانفها على شكل مجداف للتحرك "في شقوق الشعاب المرجانية الصغيرة" لحماية نفسها من "الحيوانات المفترسة الجوية والمائية".

يبحث العلماء الآن في كيفية تأثير هذه التغييرات على التطور المبكر لأسماك القرش، وفي الوقت نفسه يمكن العثور على أنواع أخرى من أسماك القرش في أستراليا وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة.


في معرض حديثها عن الاكتشاف الرائد، صرحت الدكتورة ماريان إي بورتر، كبيرة مؤلفي الدراسة: "دراسة حركة سمك القرش الكتفي تسمح لنا بفهم قدرة هذا النوع - وربما الأنواع ذات الصلة - على التحرك داخل وخارج الظروف الصعبة في موائلهم ".

 

صدى البلد

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