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الخميس، 18-04-2024 10:16 ص

ثوران بركاني في إندونيسيا يطلق الحمم والرماد للغلاف الجوي - صور

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الوكيل الإخباري - دفع ثوران بركان بشكل متكرر في إندونيسيا، يوم الأربعاء، السلطات إلى إصدار إنذار هو الأعلى مستوى .

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وارتفع الرماد البركاني مسافة أكثر من 70 ألف قدم أي أكثر من 21 كلم في الجو، والتي قد تكون وصلت لمستوى "الستراتوسفير" وهي الطبقة الثانية من الغلاف الجوي، واضطر المئات للنزوح عن مناطقهم، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

 

وبدأ ثوران بركان جبل روانغ في مقاطعة شمال سولاويسي وتكرر ذلك أربع مرات، يوم الأربعاء.

وبناء عليه، رفع مستوى الانذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 مترا، من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد.

 


 

 


 

لبنان 24

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