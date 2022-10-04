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الثلاثاء، 04-10-2022 12:20 م

جثة شاب مغربي في اليونان تنتظر الدفن منذ 10 شهور... ما القصة؟

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الوكيل الإخباري - رغم مرور نحو 10 شهور على وفاته، فإن عائلة شاب مغربي قضى في اليونان خلال محاولته الوصول إلى ألمانيا لا تزال عاجزة عن إعادة جثمانه إلى البلاد.

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وأوضحت العائلة أن ابنها، سعيد بن عمرو، البالغ من العمر 25 عاما، قد كان انطلق في رحلة هجرة غير قانونية من تركيا على الأمل الوصول إلى ألمانيا، بيد أنه قد قضى جراء موجة برد وهو يحاول عبور الحدود.

 

ونبهت العائلة إلى أن السفارة المغربية في أثينا كانت قد تواصلت معهم لإخبارهم بوفاة سعيد، طالبة منهم تجهيز الوثائق الضرورية وإرسالها إلى وزارة الخارجية لإتمام إجراءات عودة الجثمان.

 

ووفقا لأصدقاء سعيد فإن الأخير كان قد قضى خلال عبورهم الحدود التركية- اليونانية في ظروف مناخية قاسية رافقها هطول كبير للثلوج مما تسبب في وفاته رغم محاولات إسعافه. 

 

وطلب شقيقه ، من العاهل المغربي، الملك محمد السادس،  أن  يساعدهم في إعادة الجثمان إلى المغرب، مشيرا إلى أن الوضع المادي للعائلة لا يسمح لها بالتكفل بمصاريف النقل.

 

واعتبر محمد أن بقاء جثة شقيقه في ثلاجة حفظ الموتى لمدة تزيد عن 10 شهور بإحدى المستشفيات أمر يبعث على الحزن والأسى، خاتما تصريحاته أن سعيد كان يحلم بالوصول إلى أوروبا قبل أن تشاء الأقدار رحيله عنا".

 

الحرة 

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