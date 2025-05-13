دوتيرتي المحتجز لدى الجنائية الدولية ينافس على منصب عمدة في الفلبين

والرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي من بين المرشحين المتنافسين على نحو 18 ألف مقعد على المستويين الوطني والفلبيني في انتخابات التجديد النصفي، والتي يقول محللون إنها ستقرر ما إذا كان هو وعائلته سيستمرون في الاحتفاظ بسلطة سياسية.
ومن المقرر صدور النتائج الرسمية للانتخابات خلال أسبوع. ولكن الإحصاء الجزئي وغير الرسمي لمجلس "باريش باستورال" المسؤول عن التصويت أظهر أن دوتيرتي حصل على أكثر من نصف مليون صوت في موطنه مدينة دافاو، أي ثمانية أضعاف الأصوات التي حصل عليها أقرب منافسيه.
يُشار إلى أن دوتيرتي محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، منذ مارس الماضي، في انتظار محاكمته بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الحرب الوحشية التي شنّها على المخدرات غير المشروعة، وأودت بحياة آلاف المشتبه بهم، خلال فترة رئاسته (2016–2022)، ولم يمنعه ذلك من الترشح لمنصب عمدة معقله في مدينة دافاو جنوب البلاد.
كما أظهرت النتائج تقدم ما لا يقل عن خمسة مرشحين مدعومين من أسرته في السباق لشغل 12 مقعدًا في مجلس الشيوخ، في تقدم أقوى من المتوقع في انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت أمس الإثنين. وكانت استطلاعات ما قبل الانتخابات قد أظهرت أن اثنين منهم فقط سوف يفوزون.
روسيا اليوم
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