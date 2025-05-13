دوتيرتي المحتجز لدى الجنائية الدولية ينافس على منصب عمدة في الفلبين

الوكيل الإخباري- على الرغم من أنه محتجز على بعد آلاف الكيلومترات بالمحكمة الجنائية الدولية، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تقدم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي بانتخابات عمدة مدينة دافاو.

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