جيمس ويب يظهر كوكب المشتري بتفاصيل "غير مسبوقة" -فيديو

الوكيل الإخباري-تظهر صور جديدة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي كوكب المشتري بتفاصيل مذهلة، لم تظهر من قبل.

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وتم التقاط صور الأشعة تحت الحمراء في 27 يوليو، وهي ملونة بشكل مصطنع لإبراز ميزات محددة، وتعرض إحدى الصور ذات المجال الواسع تشكيلة فريدة من نوعها للكوكب، وحلقاته الباهتة واثنين من أقمار المشتري الأصغر - أمالثيا وأدراستيا - على خلفية من المجرات.



وقال عالم الفلك الكوكبي إيمكي دي باتر، الأستاذ الفخري بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، الذي قاد الملاحظات العلمية للكوكب "إنه لأمر رائع حقًا أنه يمكننا رؤية تفاصيل عن كوكب المشتري مع حلقاته وأقماره الصغيرة وحتى المجرات في صورة واحدة".



وأصدر دي باتر وفريقه الصور الإثنين، كجزء من برنامج التلسكوب المبكر للعلوم، ويشاهد فيها العاصفة الهائلة المشار إليها باسم البقعة الحمراء العظيمة، كما أن أنظمة العواصف الأخرى، والتي يُنظر إليها على أنها أشكال بيضاوية صغيرة شاحبة، مرئية أيضًا، مثل أعمدة صغيرة لامعة من جزيئات السحب، كما أن الانتقال بين التدفقات النطاقية المنظمة وأنماط الدوامة الفوضوية عند خطوط العرض العليا مرئي بوضوح.

ويقول دي باتر: "رغم أننا رأينا العديد من هذه الميزات على كوكب المشتري من قبل، إلا أن الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء تعطينا منظورًا جديدًا".











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