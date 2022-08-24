الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول اسس جديدة لقبول الطلبة في الجامعات

مجلس محافظة العاصمة يقر موازنته للعام المقبل

التنمية تخصص مسكنا لأسرة طالبين تفوقا في التوجيهي

الاستهلاكية العسكرية: تخفيضات على أكثر من 300 سلعة

القتل القصد لمطلق عيار ناري قتل شاب التوجيهي سهل خطاب

اكفان في شوارع عمان .. ما القصة ؟ - فيديو

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين توزع كراسي متحركة

الطاقة: الأردن مؤهل لأن يكون مركزا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

فلسطين: غرق رضيع في دلو ماء شرق خان يونس

وفاة أربعيني دهسته مركبة شحن واصطدمت بجدار اسمنتي

الأربعاء، 24-08-2022 04:10 م

جيمس ويب يظهر كوكب المشتري بتفاصيل "غير مسبوقة" -فيديو

Space_Telescope_Jupiter_27867


الوكيل الإخباري-تظهر صور جديدة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي كوكب المشتري بتفاصيل مذهلة، لم تظهر من قبل.

اضافة اعلان


وتم التقاط صور الأشعة تحت الحمراء في 27 يوليو، وهي ملونة بشكل مصطنع لإبراز ميزات محددة، وتعرض إحدى الصور ذات المجال الواسع تشكيلة فريدة من نوعها للكوكب، وحلقاته الباهتة واثنين من أقمار المشتري الأصغر - أمالثيا وأدراستيا - على خلفية من المجرات.

 

وقال عالم الفلك الكوكبي إيمكي دي باتر، الأستاذ الفخري بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، الذي قاد الملاحظات العلمية للكوكب "إنه لأمر رائع حقًا أنه يمكننا رؤية تفاصيل عن كوكب المشتري مع حلقاته وأقماره الصغيرة وحتى المجرات في صورة واحدة".


وأصدر دي باتر وفريقه الصور الإثنين، كجزء من برنامج التلسكوب المبكر للعلوم، ويشاهد فيها العاصفة الهائلة المشار إليها باسم البقعة الحمراء العظيمة، كما أن أنظمة العواصف الأخرى، والتي يُنظر إليها على أنها أشكال بيضاوية صغيرة شاحبة، مرئية أيضًا، مثل أعمدة صغيرة لامعة من جزيئات السحب، كما أن الانتقال بين التدفقات النطاقية المنظمة وأنماط الدوامة الفوضوية عند خطوط العرض العليا مرئي بوضوح.

 

ويقول دي باتر: "رغم أننا رأينا العديد من هذه الميزات على كوكب المشتري من قبل، إلا أن الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء تعطينا منظورًا جديدًا".

 




العين الاخبارية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

بالنوم في الشوارع.. كولومبيون يحتفلون بيوم الكسل العالمي -صور

5555555

فاجؤوه بيوم ميلاده.. شاهد ما فعله زملاء الكوميدي جايمس كوردن في بث مباشر

Doc-P-983604-637968871857261726

مزارع أعزل يواجه 3 لصوص مسلحين بمنزله في جنوب افريقيا .. فيديو

111111

ناسا تنشر تسجيلاً لأصوات مخيفة تنبعث من الفضاء

91736-886399349

الفلك الدولي ينشر أول صورة للنجم سهيل في الجزيرة العربية

555555555555

فيديو يأسر القلوب .. ممرض يساعد طفلة مصابة بالسرطان على النوم في مصر