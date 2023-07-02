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الأحد، 02-07-2023 06:26 ص

حادثة غريبة.. سيدة تايلندية تستيقظ في نعشها أثناء جنازتها

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الوكيل الاخباري - تفاجأت عائلة سيدة تايلندية بعدما استفاقت وهي في طريقها لمراسم جنازتها.

وبينما كانت سيارة الإسعاف تنقل شاتابورن سريفونلا، البالغة من العمر 49 عاما إلى المستشفى، لاحظ الأطباء توقفها عن التنفس، ما دفعهم إلى إعلان وفاتها في 29 يونيو الماضي.


وعلى الفور اتصلت مالي والدة سريفونلا، بأقاربها لإبلاغهم بالخبر الحزين، والعمل على ترتيب مراسم الجنازة.

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وأثناء سير موكب الجنازة استيقظت السيدة وفتحت عينيها، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت سريفونلا مباشرة إلى مستشفى بان دونغ، حيث تخضع هناك للرعاية الطبية برفقة ابنتها.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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