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الثلاثاء، 19-07-2022 03:33 م

خبيرة: انفجار شمسي يتجه نحو الأرض اليوم الثلاثاء وتوقع انقطاع الانترنت

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الوكيل الإخباري-تستعد الأرض اليوم الثلاثاء لاستقبال ضربة شمسية هائلة ناتجة عن انفجار شمسي قد تؤدي إلى انقطاع التيار اللاسلكي وتعطل نظام الملاحة GPS في أجزاء كثيرة من الأرض.

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توقعت العالمة «تاميثا سكوف»، المعروفة باسم "امرأة طقس الفضاء"، حدوث "عاصفة شمسية مباشرة" من انفجار شمسي اليوم الثلاثاء.


شاركت العالمة سكوف الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي مرفق بفيديو لنموذج تنبؤ تابع لوكالة ناسا.


سكوف عالمة أبحاث في شركة Aerospace Corporation الممولة اتحاديًا في أمريكا وبروفيسور علوم حائزة على عدد من الجوائز في علوم الفضاء.


كتبت على حسابها في تويتر: "ضربة مباشرة!".. "انطلق خيط يشبه الثعبان كعاصفة شمسية كبيرة في اتجاهها نحو الأرض".


وأوضحت أن "ناسا تتوقع حدوث ارتطام مغناطيسي مبكر في 19 تموز ، حيث يظهر الشفق القوي في عمق خطوط العرض الوسطى"، مضيفة أنه قد يكون هناك اضطراب في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وراديو الهواة.

 

صدى البلد

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