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الثلاثاء، 13-07-2021 04:44 م

خطوات أساسية لمساعدة الأبناء على التفوق في الامتحانات الاون لاين

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الوكيل الإخباري - بسبب جائحة فيروس "كورونا"، أصبح الاتجاه إلى نهج التعلم عن بعد أمر واقعيًا، ونظرًا للتغيير الهائل في نظام التعليم، ابتعد العديد من الطلاب عن اكتساب مهارات جديدة.

بعض النصائح لجعل التعليم المنزلي فعالًا وتحفيز الأطفال على اجتياز الامتحانات الرقمية:

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تحديد الأهداف
تعد أول وأهم الأشياء هو مساعدة الطفل على تحديد الأهداف الواقعية مع تتبع تقدمهم، ولا تغفلي مشاركة طفلك التعليم عبر الإنترنت وتركيزه من خلال استشارة مدرب طفلك.

 

قائمة المشكلات
أعدي قائمة بالمشكلات أو العراقيل التي تواجه طفلك، وابحثي عن حل لها، فمثلا إذا كان طفلك غير قادر على حل المسائل الجبرية، اطلب منه حل بعض المسائل الهندسية بدلاً من إضاعة ساعات في معادلة معينة، بهذه الطريقة سيقوم الطفل بمحاولة اجتياز الأشياء المعروفة أولاً.

 

فترات الراحة اللازمة
يعد جعل الطفل يدرس بشكل مستمر لفترة طويلة في شعورهم بالملل والاجبار، على عكس التدريس العادي في المدرسة حيث يكون هناك فترات راحة ومناقشات جماعية لتجديد واسترخاء العقل؛ لذا امنحيه فترات راحة مثالية بعد كل ساعة أو ساعتين.

 

تقديم المكافآت
حفزي طفلك بالمكافآت لإقناعه بفعل شيء ما، في البداية، امنحيه جوائز بسيطة ثم قومي تدريجياً بزيادة قيمة الجوائز، ويعتبر نظام المكافآت هو أفضل أسلوب تحفيزي لمساعدة الأطفال على تذكر اللحظات الناجحة.

 

التواصل مع الطفل
حاولي التحدث مع الطفل عن خططه وأهدافه وطريقته اليومية، ويجب طمأنتهم إذا فاتهم شيء ما أو واجهوا صعوبات، ومع ذلك، لا بأس إذا فشل في بعض الأحيان في تحقيق أهداف معينة، أخبريه أن الغد سيكون أفضل من اليوم.

 

المصدر - البوابة 

 




 

 


 

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