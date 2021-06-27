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الأحد، 27-06-2021 12:49 م

عدم الوفاء بوعودك لطفلك له أضرار كبيرة وعميقة اهمها

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الوكيل الإخباري - تظن بعض الأمهات أن الأطفال ينسون بسرعة، ما قد يدفعهن إلى تقديم الكثير من الوعود الزائفة لهم، ثم لا يفين بهذه الوعود بدعوى أن الطفل ينسى، ولكن الحقيقة إن تكرار عدم وفاء الأم بوعودها لطفلها، يترك آثاراً سلبية داخله ويؤثر على علاقته بأمه.

على سبيل المثال، قد تعدين طفلك بالخروج في نزهة أو شراء لعبة أو مشاهدة التلفزيون، ولكن تنشغلين في جدولك المزدحم أو لا ترغبين في تنفيذ وعدك لأنه غير مناسب أو غير ذلك من الأسباب، وقد يمر الموقف ظاهرياً، ولكنه يترك أثراً داخل طفلك يصبح من الصعب محوه على المدى البعيد.

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عدم الوفاء بوعودك لطفلك له أضرار كبيرة وعميقة اهمها : 


1- عدم الوفاء بوعدك لطفلك يكسر ثقته بكِ
قد لا يتأثر طفلك إذا لم تلتزمي بوعدك معه مرة واحدة لظروف خارجة عن إرادتك، ولكن تكرار عدم وفائك بوعودك، يرسخ داخل الطفل أنكِ لا تلتزمين بوعودك معه، وأنكِ لستِ محل ثقته، وبالتالي مع الوقت تفقدين مصداقيتك أمامه وتنكسر ثقته بكِ، وهو أمر يحتاج إلى سنوات طويلة لإصلاحه، وقد لا تعود ثقة طفلك بكِ كما كانت أبداً.


2- عدم الوفاء بوعودك لطفلك يكسر قلبه
أنتِ مصدر الأمان بالنسبة إلى طفلك، وتكرار عدم وفائك بوعودك له يسبب له خيبة الأمل والشعور بالخذلان لأن أقرب شخص إليه، ومصدر الأمان بالنسبة إليه لم يعد محل ثقة، وهو ما يشعره بالحزن الشديد ويكسر قلبه.


3- عدم الوفاء بوعودك لطفلك يشعره بالإهمال
ينتظر طفلك وفاءك بوعودك ليشعر أنكِ تهتمين به، وأن له مكاناً خاصاً بين مواعيدك المزدحمة ومهامك المتعددة، لذا فإن تكرار عدم الوفاء بوعودك معه يشعره بالإهمال وعدم التقدير، وهو ما قد يتطور في المستقبل لتدني تقدير الذات وعدم الثقة بفسه.


4- عدم الوفاء بوعودك لطفلك يدفعه لعدم احترامك
تكرار عدم الوفاء بوعودك يشعر طفلك أن كلماتك بلا قيمة، ما يفقدكِ احترامه لكِ.


5- عدم الوفاء بوعودك لطفلك يعلّمه عدم الالتزام
أنتِ قدوة لطفلك، فهو يتعلم منكِ بالمحاكاة، لذا فإن تكرار عدم وفائك بوعودك معه، يعلمه عدم الالتزام بوعوده هو أيضاً.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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