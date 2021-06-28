نصائح لزيادة ثقة الطفل بنفسه

الوكيل الإخباري - يعانى بعض الأطفال من الخجل الزائد، مما يؤثر سلبياً عليه سواء مع أصدقائه أو زملائه بالمدرسة، الأمر الذى قد يستمر معه حتى بلوغ سن الشباب، ولعلاج ذلك وتزويد ثقته بنفسه.

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يجب اتباع بعض النصائح :

1- - مدح الطفل

يجب على الوالدين مدح الطفل لقيامه ببعض الأعمال حتى وإن كانت صغيرة، حتى يشعر بزيادة الثقة بنفسه .

2- التشجيع على ممارسة بعض الأنشطة

يجب على الأم تشجيع الطفل على ممارسة بعض الأنشطة الرياضية والفنية، مما يساعد على شعوره بالأمان وتطوير كفائته الذاتية، وزيادة ثقته بنفسه بين زملائه.

3- علم أطفالك فن الاختيار

يجب على الوالدين تعليم الأطفال، الاختيار بين ماهو صحيح وخاطئ، وإعطائه هذه الفرصة، مما يشعر الطفل بالثقة بالنفس والقوة وتحمل المسؤولية .

4- المساعدة فى الأمور المنزلية

مساعدة الأطفال فى الأعمال المنزلية، يزيد من قوة شخصيتهم، والثقة بالنفس، مثل المساعدة في الطهي وإعداد الطاولة .

5- تحفيز الطفل

يجب على الوالدين تشجيع الطفل من خلال إعطائه مكافأة رمزية نظراً، لقيامه ببعض الأعمال مثل الأعمال المنزلية أو التفوق فى بعض الأنشطة الرياضية أو الفنية.

المصدر - اليوم السابع