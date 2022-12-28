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الأربعاء، 28-12-2022 10:58 ص

دراسة: المبيدات لن تستطيع قتل البعوض مستقبلا

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الوكيل الإخباري - أفادت دراسة حديثة أجراها باحثون في المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان، أن البعوض أصبح يمتلك القدرة على التحور، ومع مرور الوقت سيكون «قادراً تماماً» على مواجهة المبيدات الحشرية دون أن يتأثر بها.

وخلص الباحثون في الدراسة المنشورة في «Science Advances»، إلى أن البعوض بات «فائقًا» تجاه أكثر من نوع للمبيدات الحشرية، وأن أحد أنواع البعوض المعروف بنقله للمرض طور طفرات بمعدل مرتفع.

ودرس الباحثون البعوض المنتشر في مناطق كفيتنام وكمبوديا حيث تنتشر حمى الضنك. بالإضافة إلى حمى الضنك، فإن هذا النوع من البعوض معروف أيضًا بدوره في نشر الحمى الصفراء وفايروس زيكا. ووفقًا للباحثين تشير النتائج إلى أنه تم العثور على طفرة في 78% من البعوض الذي تم فحصه.

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عكاظ 

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