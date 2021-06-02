الوكيل الإخباري - شدّ رجل جزائري الأنظار إلى منزله الذي صممه على الطراز المعماري لـ"برج إيفل" الشهير، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.



ويقع المنزل في ولاية تيزي وزو شرق الجزائِر وتحديداً في قرية إفرحونن، ويعتبرُ صورة مصغرة لـ"برج إيفل" الفرنسي الذي جرى تأسيسه عام 1887.

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ومع هذا، فإنّ المنزل يبرزُ وسط الطبيعة في منطقة جبلية ساحرة وتحيط به الخضرة من كل جهة.



وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمنزل الذي توجد أمامه ساحة صغيرة، كما أنّ أعمال الصيانة ما زالت مستمرة في محيطه.







المصدر - لبنان 24