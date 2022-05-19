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الخميس، 19-05-2022 03:40 م

رجل يصرف 360 ألف دولار بعد أن وصلته بالخطأ في اليابان

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الوكيل الإخباري-أُوقف رجل ياباني تلقّى عن طريق الخطأ مبلغ 360 ألف دولار " 255,240.00 دينار أردني"  في إطار مساعدة مرتبطة بجائحة كوفيد-19، بعدما قال إنّه هدر الأموال بمراهنات أجراها عبر الانترنت، على ما أعلنت الشرطة اليابانية  الخميس.

وأصبح من الصعب على السلطات المحلية في البلاد أن تسترجع الأموال من الشاب البالغ 24 عاماً الذي أكّد أنّه سيعيد المبلغ "حتى لو قام بذلك على مراحل".

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وأثار الخطأ الفادح الذي ارتكبته سلطات بلدة أبو النائية بالإضافة إلى عدم إعادة الرجل للأموال، غضباً في اليابان، فيما تتناول البرامج الحوارية وضعه المالي المعقدّ.


والشهر الماضي، حوّل مسؤولون كانوا يقدّمون مساعدات نقدية للسكان من ذوي الدخل المنخفض والمتضررين جراء الجائحة، مبلغ 46,3 مليون ين (3,60 ملايين دولار) عن طريق الخطأ للرجل.


ورفعت السلطات دعوى قضائية ضد الرجل الأسبوع الماضي في محاولة لاستعادة أموالها، بعدما فشلت كل محاولاتها السابقة من الاتصال به وبعث رسالة له وحتى زيارته.


وأوضح ضابط في شرطة منطقة ياماغوتشي غرب اليابان لوكالة فرانس برس أنّ الرجل أُوقف "للاشتباه في انتهاكه قوانين الاحتيال الإلكتروني".


وقال الرجل للشرطة اليابانية إنه أنفق المبلغ ، ويشتبه في أنه نقل بعض الأموال إلى حساب مختلف رغم علمه بأنّ المبلغ تلقاه بالخطأ.


وقال رئيس بلدية أبو نوريهيكو هانادا للصحافيين الخميس إن توقيف الرجل يمثل "خطوة باتجاه الوصول إلى الحقيقة"، مضيفاً "لا أظنّ أنه أنفق المبلغ كلّه وأعتقد أنّ هنالك قسماً منه في مكان ما".


ويتلقى موظفو البلدية عدداً هائلاً من المكالمات والرسائل الالكترونية من أفراد يعبّرون عن سخطهم جراء ما حصل.

 

البيان

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