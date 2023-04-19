رمضان في الإمارات.. 10 ملايين درهم هدية لسائقي التاكسي لهذا السبب

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، عن بدء توزيع المكافآت السنوية على أصحاب لوحات أرقام سيارات الأجرة.



ووفقا لموقع “خليج تايمز”، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة أنها ستبدأ في توزيع مكافآت عام 2022.

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وأوضحت الهيئة أن القيمة الإجمالية للمكافآت التي سيتم إصدارها تبلغ 9.654 مليون درهم.



وأشارت الهيئة إلى أن هذه المكافآت تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتشجيع أصحاب سيارات الأجرة على الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية وتوفير خدمات أفضل للجمهور.



وتشترط الهيئة بأن يكون المستحق للمكافأة قد تم الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية وقدَّم خدماته بشكل لائق ومهني خلال العام الماضي.



ويعتبر توزيع المكافآت السنوية على أصحاب لوحات الأرقام في سيارات الأجرة في الشارقة إجراءً روتينيًا يتم تنفيذه كل عام، ويعد دليلًا على حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع المتعاملين والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.



وفي كل عام خلال شهر رمضان المبارك ، تخصص السلطات في مختلف الإمارات ملايين الأموال لأصحاب لوحات سيارات الأجرة.



إلى جانب تعزيز سعادة المواطنين قبل احتفالات عيد الفطر ، تهدف هذه المبادرة السنوية إلى دعم أصحاب الدخل الثابت والعائلات المحتاجة.

صدى البلد

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