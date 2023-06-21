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الأربعاء، 21-06-2023 03:20 م

روبوت توصيل يهاجم كلباً وصاحبه في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - تعرض كلب كان برفقة صاحبه للهجوم من قبل روبوت لتوصيل الطعام في إحدى المدن البريطانية، على الرغم من أن الروبوت ‏مصمم ومبرمج لتجنب الاصطدامات.‏

وادعى بريان داوسون (56‏ عاماً)، حسب موقع «24 الإلكتروني» أن روبوت توصيل، اصطدم ‏بكلبه المدعو بيبا، خلال حادث بالقرب من فرع الجمعية التعاونية في ‏ميلتون كينز، في باكينغهامشير. ونقلت صحيفة ذا صن، عن داوسون، الذي يعمل سائق توصيل في تيسكو قوله: إنه أبعد الروبوت عن كلبه.

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وبحسب بعض الشهود، فإن الرجل دفع الروبوت، ما أدى إلى إطلاق صفارة ‏الإنذار التي زود بها الروبوت. وطالب داوسون بوضع أرقام تسلسلية أو رموز «كيو آر» على الروبوتات ‏الآلية ليتسنى للعملاء تقديم الشكوى. وقال: إنه من المفترض أن تتم برمجة الروبوت للتوقف إذا واجه أي عائق.

 

البيان 

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