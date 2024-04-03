سقوط مزارع مصري في بئر بالأراضي الصحراوية على عمق 23 مترا

الوكيل الإخباري - سقط مزارع مصري في بئر مياه جوفية، عمقه 23 مترا بالصحراوي غرب مركز المنيا، وذلك تكراراً لما حدث مع الطفل ريان الذي قضى في بئر بالأراضي المغربية العام الماضي.



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تواصل لـ 6 ساعات

فقد أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية والتنفيذية في المنيا تكثيف جهودها لاستخراج المزارع الذي سقط في بئر خلال الساعات الماضية.

وأضاف اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، أنه تلقى بلاغا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، يفيد بسقوط مزارع في بثر مياه جوفية عمق 23 مترا، بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.



وتابع أن سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، ولوادر الوحدة في مصر، انتقلت للموقع وتبين لها سقوط مزارع مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، يبلغ من العمر 30 عاماً، في بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيره في الأرض الصحراوية مساء يوم الثلاثاء.

كما تابع أن شهود عيان أفادوا بأن الشاب تواصل مع ذويه بعد سقوطه وأبلغهم بما حدث معه . وأوضح أن الأهالي تواصلوا مع السلطات المصرية بعد فشل محاولاتهم بإنقاذ الشاب.



كذلك لفت إلى أن الناس كانوا على تواصل مع الشاب لمدة 6 ساعات، إلى أن فقد الاتصال به بعدها.



استخراجه حياً أو ميتاً

يشار إلى أن المعدات الثقيلة كانت احتشدت بموقع البلاغ، في محاولة لإجراء حفريات بمحيط البئر، لاستخراج الشاب حيا أو ميتاً، في ظل وجود صعوبات لكون الأرض صخرية.



لبنان 24