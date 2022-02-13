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الأحد، 13-02-2022 11:44 ص

سوريا..أم ترمي طفلها في بناء مهجور وترحل

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الوكيل الإخباري - أقدمت امرأة في سوريا على رمي طفلها الرضيع الذي يبلغ نحو أسبوعين من العمر في بناء مهجور بمدينة جرمانا بريف دمشق، حسبما ذكرت وزارة الداخلية السورية.

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وقالت الوزارة إن أحد سكان البلدة سمع بكاء طفل في أحد الأبنية غير المسكونة خلف بناء البلدية الجديد، وأخبر الشرطة التي توجهت إلى المكان لتعثر على رضيع في البناء المهجور.

وأشارت الوزارة إلى أن شرطة جرمانا عثرت على والدة الطفل، وقالت إنها "اعترفت بإقدامها على رمي الطفل .

 

لبنان 24

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