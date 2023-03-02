سويسرا تعيد للعراق خنجرين ورأسي رمح عمرها 3 آلاف عام

الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، تسلم بلاده مجموعة قطع أثرية من سويسرا.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن الصحاف قوله إن "القطع، تضمنت خنجرين من البرونز ورأسيّ رمح تعود لفترة 1000 سنة قبل الميلاد، فضلا عن 20 قطعةً نقديةً قديمة من فترة الخلافة العباسيَّة".

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وكان العراق قد نجح خلال السنوات الماضية في استعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية تمت سرقتها من العراق خلال الأحداث التي رافقت احتلال القوات الأمريكية للعراق عام 2003 وما تلاها.

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