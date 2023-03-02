الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

الزراعة تتراجع عن قرار استيراد الحليب المجفف

مطار الملكة علياء يستقبل أول طائرة سياحية عارضة من ميلانو

بلينكن يلتقي لافروف في نيودلهي

تقرير: عمّان بالمرتبة 317 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة 2023

منخفض خماسيني يؤثر على المملكة بهذا الموعد- تفاصيل

ايعاز من وزير التربية بتسريع إجراءات إقامة مبنى جديد لمدرسة في ناعور

اقترضت 4 آلاف دينار للتخلص من أذى بلطجي في الأردن (تفاصيل صادمة)

وزير المياه يطمئن الأردنيين: الصيف المقبل سيكون مريحا

بلدية غرب اربد تدعو الراغبين بالتجنيد في الجيش لمراجعتها- وثيقة

الخميس، 02-03-2023 03:44 م

سويسرا تعيد للعراق خنجرين ورأسي رمح عمرها 3 آلاف عام

image


الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، تسلم بلاده مجموعة قطع أثرية من سويسرا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن الصحاف قوله إن "القطع، تضمنت خنجرين من البرونز ورأسيّ رمح تعود لفترة 1000 سنة قبل الميلاد، فضلا عن 20 قطعةً نقديةً قديمة من فترة الخلافة العباسيَّة".

اضافة اعلان


وكان العراق قد نجح خلال السنوات الماضية في استعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية تمت سرقتها من العراق خلال الأحداث التي رافقت احتلال القوات الأمريكية للعراق عام 2003 وما تلاها.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اغافا

فيديو يرصد حالة جنونية لأسماك القرش.. أثارت رعب الصيادين في أمريكا

225215

الهند.. شاهد ما فعلته كوبرا في فيديو أذهل كل من شاهده

مكافحة_الجراد_الصحراوي

شاهد.. بدء موسم بيع الجراد في السعودية

mummy

مومياء عمرها 8 قرون بحقيبة عامل توصيل في البيرو - فيديو

640043fa4c59b751231a5131

العثور على قبر قديم غامض لرجل وامرأة في أرمينيا

26527e5a-a060-4fce-9a7f-c4a31df9cf73

عاش 21 يوما تحت الأنقاض.. فيديو 'مذهل' لإنقاذ حصان في تركيا

أخبار متعلقة
image (2)

اكتشاف مطعم أثري عمره 5 آلاف عام في العراق

emarat-news_2021-03-06_21-49-26_697109

أثارت السخرية.. شاهد أغرب عملية سرقة في العراق

تفاصيل-محاولة-انتحار-شاب-من-فوق-جسر-بجدة

مشهد يحبس الأنفاس.. أمسكوه من فوق جسر قبل أن ينتحر في العراق

image

اكتشاف أثري نادر بالعراق.. 'مطعم' يعود لآلاف السنين