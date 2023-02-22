أثارت السخرية.. شاهد أغرب عملية سرقة في العراق

الوكيل الإخباري - أثار فيديو سرقة طريف وغريب في آن واحد بأحد المدن العراقية، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

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فقد أظهرت كاميرا مراقبة، لحظة قيام شاب بسرقة (سمكة مسكوف) أثناء عملية شوائها على النار في الشارع.



وتبين من المقطع المصور سيارة تقف فجأة في وسط طريق خالٍ من المارة لينزل شاب من المقعد الخلفي على قدميه ويقترب من سيخ شواء كانت عليه الوجبة الشعبية الأشهر بين العراقيين وتتكون من السمك المشوي، ليأخذ السيخ ويعود أدراجه إلى المركبة التي انطلقت سريعاً لمغادرة المكان.



زين بعدها نيّة وين راح تشويها 🙄 سرقة سمكة مسگوفة أثناء عملية شوائها في الشارع !زين بعدها نيّة وين راح تشويها 🙄 pic.twitter.com/MgSUUbrcfo February 20, 2023

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