مشهد يحبس الأنفاس.. أمسكوه من فوق جسر قبل أن ينتحر في العراق

الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بفيديو يوثق إنقاذ شاب حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى الجسر الأول في مدينة الموصل شمال البلاد.

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وفيما لم تعرف الأسباب التي دفعت بالشاب للإقدام على هذه الخطوة، كانت مفوضية حقوق الإنسان قد كشفت في كانون الأول الفائت نسب الانتحار في العراق خلال السنوات الماضية.



مـن أعـــلى الجسر القديــم في الموصــل . 🔴 انقاذ شابا حاول الانتحار برمي نفسهمـن أعـــلى الجسر القديــم في الموصــل . pic.twitter.com/BULSgOLq1l February 20, 2023

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