مشهد يحبس الأنفاس.. أمسكوه من فوق جسر قبل أن ينتحر في العراق

الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بفيديو يوثق إنقاذ شاب حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى الجسر الأول في مدينة الموصل شمال البلاد.
وفيما لم تعرف الأسباب التي دفعت بالشاب للإقدام على هذه الخطوة، كانت مفوضية حقوق الإنسان قد كشفت في كانون الأول الفائت نسب الانتحار في العراق خلال السنوات الماضية.
🔴 انقاذ شابا حاول الانتحار برمي نفسه— Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) February 20, 2023
مـن أعـــلى الجسر القديــم في الموصــل . pic.twitter.com/BULSgOLq1l
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