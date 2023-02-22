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الأربعاء، 22-02-2023 11:17 ص

مشهد يحبس الأنفاس.. أمسكوه من فوق جسر قبل أن ينتحر في العراق

تفاصيل-محاولة-انتحار-شاب-من-فوق-جسر-بجدة


الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بفيديو يوثق إنقاذ شاب حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى الجسر الأول في مدينة الموصل شمال البلاد.

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وفيما لم تعرف الأسباب التي دفعت بالشاب للإقدام على هذه الخطوة، كانت مفوضية حقوق الإنسان قد كشفت في كانون الأول الفائت نسب الانتحار في العراق خلال السنوات الماضية.

 

 

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