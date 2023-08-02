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الأربعاء، 02-08-2023 11:06 م

سيدة تأكل فراء القطط .. لهذا السبب الغريب

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الوكيل الاخباري- اتبعت سيدة أمرا غريبا كدليل على حبها الشديد للقطط، وهو أكل فراء القطط التي تملكها، حتى وصل الأمر إلى إدمان ذلك.
 
ظهرت السيدة التي تدعى "ليزا " في برامج تليفزيونية قبل ١٠ سنوات وهي تعبر عن حبها الشديد بالقطط وأكل فراء القطط،  وتم تحذيرها من خطر استهلاك شعر القطط.

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وقال الطبيب إن المشكلة يمكن أن تقودها إلى الإصابة بقرحة أو تمزق في المعدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


الآن بعد عقد من الزمان، عادت ليزا إلى البرامج التليفزيونية لمشاركة تحديثات حياتها، قالت في البرنامج: "ما زلت مدمنة على أكل شعر القطط، أكبر تغيير هو قبل 10 سنوات، كان لدي قطة واحدة فقط".

صدى البلد

 




 

 


 

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