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الأربعاء، 21-06-2023 01:19 م

سيدة تتهم الشرطة بقتل زوجها في مصر

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الوكيل الإخباري - اتهمت سيدة مصرية رجال الشرطة بقتل زوجها وآخرين في محافظة أسيوط جنوبي مصر، بينما قالت وزارة الداخلية المصرية إنها قضت على "6 عناصر إجرامية يروعون المواطنين المصريين ".

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وتداول نشطاء مقطع فيديو للسيدة وهي توجه اتهامات للشرطة المصرية بـ"قتل زوجها و5 رجال آخرين"، بينما نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول.

 

وقال النشطاء إن "وزارة الداخلية المصرية قتلت 6 مواطنين (عائلة كاملة) من أهالي جزيرة بني فيزا بمركز صدفا بمحافظة أسيوط"، تعليقا على مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله السيدة.

ومن جانبها قالت الشرطة المصرية في بيان إن الواقعة تعود لتاريخ 15 الجاري، حيث "قام شخصان بترويع المواطنين وإطلاق أعيرة نارية على أحد الأشخاص بالطريق العام بدائرة قسم شرطة أبوتيج بأسيوط وأردياه قتيلا حال استقلالهما مركبة توك توك".

 

 

وحسب ما جاء في بيان الداخلية المصرية ، فقد أسفر ذلك عن "إصابة شخص آخر وطفلة بطلقات نارية تصادف مرورهما بمحل الواقعة".

وأكدت الداخلية المصرية أنه أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم "4 أشخاص من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة"، وتم ضبط أحدهم بالزراعات المتاخمة لمسكنه بمركز ساحل سليم بأسيوط.

وأسفرت التحريات عن اختباء باقي المتهمين بمسكن أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة صدفا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه.

وقالت الداخلية المصرية إنه "حال وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة"، وقد أسفر التعامل عن "مصرع العناصر الإجرامية شديدة الخطورة" المتهمين بارتكاب الواقعة و3 عناصر إجرامية أخرى.

وحسب الداخلية المصرية فقد تم العثور بحوزتهم على "أسلحة وأعيرة نارية مختلفة ومخدرات"، فضلا عن المركبة "توك توك" المستخدمة في الواقعة.

 

لبنان 24

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