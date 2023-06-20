لافتة على قبر قاتل نيرة أشرف تثير الغضب.. من وضعها؟

الوكيل الاخباري - أثارت لافتة رخامية على قبر محمد عادل، المدان بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، غضب أهالي المحلة الكبرى في مصر.



"عريس الجنة"

وكُتب على اللافتة "عريس الجنة الشهيد محمد عادل عوض"، إلا أن هذه اللافتة اختفت بعد يوم واحد من وضعها على قبر محمد عادل.



وتباينت روايات وسائل الإعلام المصرية حول هوية من وضع هذه اللافتة على قبر الشاب الذي نفذ بحقه الإعدام شنقا قبل أيام.



"متعاطف معه!"

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن حارس مقابر الصدقة المدفون فيها قاتل طالبة المنصورة قوله إن شخصًا غريبًا عن المدينة، وضعها على القبر يوم الاثنين موضحًا أنه عندما سأله عن هويته، أخبره أنه من المتعاطفين معه، وجاء من القاهرة لوضع اللافتة وزيارة قبر محمد عادل".



"أسرته من وضعتها"

بينما أفادت مواقع إخبارية أخرى، أن أسرة المدان بالقتل هي من وضعت هذه اللافتة على قبره، ما تسبب في نشوب مشادات كلامية بين عائلة عادل والمشرفين على مقابر الصدقة، ما أدى لطردهم كون المقبرة غير مملوكة لهم.

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وكان عدد محدود من أهالي الطالب محمد عادل قد شيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر سيدي خلف في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد تسلم خاله لجثته من مستشفى المنصورة الدولي.



ونفذت الأجهزة الأمنية، الأربعاء الماضي، حكم إعدام محمد عادل المدان بقتل زميلته في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل دفاع المتهم.





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