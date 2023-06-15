مصر.. والدة الطبيب المدفون بعيادته تروي قصته

الوكيل الاخباري - بعد العثور على جثة طبيب شاب مدفونة في حفرة داخل عيادته، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من القبض على صديقه الطبيب واثنين آخرين بتهمة قتل "طبيب الساحل" أسامة توفيق صبور.

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في التفاصيل، نجحت قوة أمنية، الأربعاء في تحديد مكان اختباء المتهم الأول وتوجهت قوة أمنية وتمكنت من القبض عليه في إحدى محافظات الصعيد بعد هروبه من القاهرة. بحسب موقع "المصري اليوم".



ودلت التحريات أن المتهم صديق المجني عليه ويعمل طبيبا وقتل زميله داخل العيادة منذ السبت الماضي، وتركه حتى انبعثت رائحته وأبلغ الأهالي والشرطة.

ثم اصطحب رجال التحقيق بالقاهرة، الأربعاء، المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، لتمثيل الجريمة التي حدثت داخل العيادة، عندما قتلوا صديقهم الطبيب.



الأم تروي

من جهتها، قالت والدة الضحية، إن زملاء نجلها بمعهد ناصر أخبروها بأن ابنها تلقى اتصالا هاتفيا أثناء عمله، فطلب منهم الخروج لمدة نصف ساعة فقط للذهاب إلى أحد الأماكن وسيعود مرة أخرى، مشيرة إلى أنهم أخبروها بأنه خرج من العمل، ولم يعد منذ ذلك الحين ولم يعلموا عنه أي شيء، وتابعت "صاحبه كان رايح له الشغل وواخدله البدلة عشان يرحوا فرح زميلهم وقالوا له إنه متغيب وميعرفوش عنه حاجة".



"يشاركها تفاصيل يومه"

وقالت الأم إن نجلها كان على تواصل هاتفي معها بشكل مستمر، وكان يشاركها تفاصيل يومه أثناء فترة عمله بمحافظة القاهرة بمستشفى معهد ناصر، قائلة: كان بيكلمني وبيحكيلي على كل حاجة وعمره ما زعلني، وكان قمة في الأخلاق".



وكانت منطقة الساحل بالقاهرة شهدت جريمة مأساوية؛ حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طبيب مدفونة داخل عيادته الخاصة بعد بلاغ من أسرته بتغيبه لمدة 4 أيام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

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