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الثلاثاء، 13-06-2023 12:24 م

فيديو وصور للمصريين القتلى بحريق اندلع بشكل 'خبيث ومتهور' بقبرص

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الوكيل الإخباري - لم يحكم القضاء القبرصي، أمس الاثنين، سوى بالسجن 8 سنوات فقط على مزارع تسبّب بحريق قتل 4 مصريين أعمارهم بين 22 إلى 36 عاما، كانوا يعملون في مزرعة يملكها لإنتاج الطماطم، وألمت "العربية.نت" بقصتهم مما طالعته مترجما عن الوارد بوسائل إعلام ، ذكرت أن البالغ 69 حاليا "أشعل النار في كومة من القش بشكل خبيث ومتهور ومتعمد"، وفق حيثيات وموجبات الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية بمدينة ليماسول.

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النار التي أشعلها المزارع بالقش في قرية Arakapas القليلة السكان البالغين 300 بجنوب قبرص، تحولت سريعا في 2 يوليو 2021 إلى مندلعة، امتدت ألسنتها إلى جبال Troodos القريبة، فشهدت الجزيرة طوال 3 أيام "أكبر وأسوأ حريق بتاريخ قبرص الحديث" بلغت أضراره 16 مليون دولار، وأدى لإخلاء 8 قرى واحتراق 55 كيلومترا مربعا من غابات الجبال، وتدمير 80 منزلا وعشرات المزارع والأنشطة التجارية الصغيرة بأرياف مدينتي لارنكا وليماسول بالجنوب القبرصي، طبقا للأخبار المؤرشفة عما حدث.

 

وأشفقت المحكمة على مشعل النار
ولو سلك السائق طريقا معاكسة للتي انقلبت فيها الشاحنة إلى المنحدر، لنجا بمن معه ووصل ربما إلى بلدة Eptagonia التي فر المزارع بسيارته إليها حين تحول ما أشعله بكومة القش إلى نار مندلعة بحريق كبير، على حد ما قرأت "العربية.نت" مترجما عن صحيفة Phileleftheros المضيفة أن شهود عيان ذكروا للمحكمة أنهم رأوه بمقهى فيها، يطلب فنجان قهوة ليحتسيه، كما نيرون زمن روما المحترقة، ولم يبلغ صديقا محليا له بالحريق إلا بعد أن انتهى من احتساء قهوته، فأسرع الصديق واتصل بدائرة الإطفاء.

 

ع ذلك، وبرغم فراره من "أراكاباس" إلى ابتاغونيا، فإن هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة أشفقت عليه كما يبدو "لأخذها بعين الاعتبار سلوكه وسجله الجنائي النظيف وعمره وظروف عائلته وعدم قدرته على الإبلاغ عن الحريق" الذي شارك بإخماده 600 عنصر من الطوارئ والجيش، كما و70 عربة إطفاء وطائرة استطلاع بدون طيار، إضافة إلى 10 طائرات إخماد من اليونان وإسرائيل والقواعد البريطانية بالجزيرة، فخففت الحكم عليه إلى 8 سنوات، بل احترمته أكثر إلى درجة منعت نشر اسمه أو صورته بوسائل الإعلام.

 

 


 

 

 

 العربية 

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