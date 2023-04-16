شاهد.. أول دراجة هوائية بعجلات مربعة في الهند

الوكيل الإخباري - جعلت التطورات التكنولوجية العالم مكانًا أفضل، في ظل سيطرة تقنيات العصر الجديد على العالم، يبحث العلماء باستمرار عن بدائل حديثة للأشياء القديمة عن طريق الاختراع والاستكشاف.





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ابتكر مهندس هندي يدعى سيرجي جوردييف نموذجًا فريدًا لأول دراجة هوائية ذات عجلات مربعة بدلاً من العجلات الدائرية.



يدير المهندس الشهير قناة على يوتيوب مبتكرة وذكية تقنية باسم Q، وقد نشر مقطع فيديو لـ أول دراجة هوائية ذات عجلات مربعة مما ترك رواد السوشال ميديا في حالة ذهول تامة.

صدى البلد