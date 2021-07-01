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الخميس، 01-07-2021 11:03 ص

بيع سيارة تشارلز التي أهداها للأميرة ديانا بمبلغ خيالي - صورة

_تشارلز والأميرة ديانا


الوكيل الإخباري - شهدت إحدى المزادات العلنية في بريطانيا، أول أمس الثلاثاء، بيع سيارة الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، التي قدمها لها الأمير تشارلز كهدية خطوبة عام 1981، وظلت معها لنحو عام.

ذكرت ذلك شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في تقرير عن سيارة الأميرة ديانا، مشيرة إلى أن السيارة تم بيعها بسعر 72 ألف دولار، وهو أعلى بنحو 30 ألف دولار عن الحد الذي كان متوقعا لبيعها خلال المناقصة.

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وبحسب ما ذكرت الشبكة الأمريكية، فإن الأمير تشارلز أهدى تلك السيارة إلى الأميرة ديانا عام 1981، قبل شهرين من زفافهما، وأصبحت الأميرة الصغيرة تقود هذه السيارة حتى عام 1982.

وتحمل السيارة، التي تم بيعها في مزاد علني، أرقام تسجيلها الرسمية، كما أن العداد الخاص بها يكشف أنها لم تقطع سوى 83 ألف كيلومترا منذ ذلك الحين.

وكانت تلك السيارة شاهدا على أسعد لحظات قضتها الأميرة ديانا مع أمير ويلز، الأمير تشارلز، ولهما صور تجمعهما في تلك السيارة.

 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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