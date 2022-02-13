شاهد..بيع أعمال فنية لكلبة بما يقارب 15000 جنيه إسترليني

الوكيل الإخباري - بيع أعمال فنية "لكلبة" لصاحبتها الأمريكية ليزا كايت بما يقارب 15000 جنيه إسترليني.

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وبدأت ليزا كايت ( 58 عامًا) بتعليم كلبتها آيفي، من فصيلة "الراعي الأسترالي"، البالغة من العمر 9 سنوات، كيفية الرسم، عندما كانت في الثانية من عمرها.



وبعد أن لاحظت ليزا مدى سرعة تعلم آيفي، بدأت باختبارها بأنواع مختلفة من الطلاء، بدءًا من الألوان المائية قبل الانتقال إلى الأكريليك، حسبما ذكرت صحيفة "الميرور".

وأطلق ليزا على لوحات كلبتها مجموعة من الأسماء، مثل "ميرينغي"، و"جنغل كات"، وتتفاوت الأسعار، حيث بيعت أغلى أعمالها الفنية مقابل 360 جنيهًا إسترلينيًا.

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