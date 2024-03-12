شاهد رد فعل غير متوقع من طفل فوجئ بنمر مفترس يقتحم الغرفة في الهند

الوكيل الإخباري - تفاجأ الطفل موهيت أهير البالغ من العمر 12 عاما بدخول نمر ضخم بقاعة زفاف في ماليغاون بالهند.



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وكان الطفل منشغلا بهاتفه قبل أن يتفاجأ بالنمر داخل الغرفة.



فقام الطفل بكل هدوء بإغلاق باب الغرفة على النمر وغادر مسرعًا.

ووفقا لصاحب القاعة أنيل باوار، فقد شوهد النمر في القرية عدة مرات، آتياً من غابة قريبة.



وبحسب التقارير فإنه بعد هذا الحادث تم تخدير النمر وإعادته إلى بيئته الطبيعية دون أن يصاب بأذى.

A 12-year-old boy held his nerve during a close encounter with a leopard and managed to trap the big cat inside an office cabin till help arrived in Malegaon, India. pic.twitter.com/gtw43FmHAW March 6, 2024

لبنان 24