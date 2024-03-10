ذهب للسرقة .. فسقط في بئر عمقه 50 قدما بالهند

الوكيل الإخباري - في حادث مؤلم، سقط أحد الأشخاص في بئر بعمق 50 قدمًا داخل مبنى مصنع في العاصمة الهندية دلهي، ورغم أن التفاصيل المتعلقة بعمر الضحية وجنسه لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن موظفي المصنع أبلغوا الشرطة الهندية أن الضحية دخل مكتبهم بنية السرقة وسقط عن طريق الخطأ في البئر.



وتشارك خدمة إطفاء دلهي في عمليات الإنقاذ المستمرة لإخراج الشخص من البئر، كذلك استجابت خمس سيارات إطفاء، بالتعاون مع فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وشرطة دلهي في محاولة لإنقاذ اللص.

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وتلقت السلطات الهندية نداء الاستغاثة، إيذانا ببدء جهود إنقاذ الرجل من البئر التي يتراوح عمقها بين 40 و50 قدمًا، ووصل فريق الإنقاذ شارعاً في حفر بئر جديدة موازية لتلك التي علق فيها الرجل .

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