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الأربعاء، 06-03-2024 11:28 ص

بقرة تلتهم ثعبانا تسلل إلى حظيرتها في الهند

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية بأن بقرة التهمت ثعبانا طوله يزيد عن متر واحد، تسلل إلى حظيرتها.

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شهدت مدينة دالتونغانج في ولاية جهارهاند الهندية، حدثا غريبا، حيث تمكن ثعبان كبير من التسلل إلى حظيرة للأبقار، لكنه لم يخرج سالما منها. وقدر شهود العيان طوله بـ 1.2 متر.

 

وقال صاحب بقرة سانجاي سينغ للصحفيين إنه عندما دخل حظيرة الأبقار لاحظ وجود ذيل ثعبان في فم البقرة. وأسرع لسحب الثعبان، لكن لم يبق في يديه سوى جزء صغير منه. فاتضح أن البقرة قامت بمضغ الضيف الذي تسلل إلى حظيرتها.


فخاف صاحب البقرة وأحضرها إلى الطبيب البيطري على الفور، وبقيت لبعض الوقت تحت الرقابة. ومع ذلك، لم يجد الأطباء أي عواقب من أكل الثعبان، وسرعان ما عادت إلى حظيرتها.

 

لبنان 24

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