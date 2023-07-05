شاهد.. ركاب أمريكيون بقوا معلقين لساعات بالمقلوب في الهواء

الوكيل الإخباري - بقي عدد من ركاب لعبة الافعوانية معلقين رأسا على عقب لساعات، بمدينة ملاه في ولاية ويسكونسن الأميركية، قبل أن تنقذهم قوات الطوارئ في الولاية.



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ونقلت CNN عن إدارة الإطفاء في كراندون قولها إن ثمانية ركاب علقوا عندما أوقف عطل ميكانيكي رحلتهم بمهرجان فورست كاونتي في كراندون .





تمكنت السلطات من إنزال الركاب سالمين، بعد استدعاء فرق إنقاذ بمعدات خاصة.



ونزل آخر راكب من العربة بعد نحو ثلاث ساعات من العطل الذي أدى إلى التوقف.



ووفق البيان الصحفي إن الراكب الأول عاد إلى أرض صلبة في الساعة 3:20 مساء ، بعد حوالي ساعتين من إرسال أطقم الطوارئ.

وصل آخر راكب إلى الأرض في الساعة 5:01 مساء - بعد أكثر من ثلاث ساعات من توقف الرحلة.



وعولج تسعة أشخاص من قبل خدمات الطوارئ الطبية وتم نقل شخص واحد إلى مستشفى أسبيروس راينلاندر بواسطة سيارة إسعاف.





The attraction at the Forest County Festival in Crandon appeared to shut down midride Sunday, leaving some riders hanging for at least three hours, according to an NBC affiliate. Roller coaster riders stuck upside down for hours after 'mechanical failure' at Wisconsin Festival.The attraction at the Forest County Festival in Crandon appeared to shut down midride Sunday, leaving some riders hanging for at least three hours, according to an NBC affiliate. pic.twitter.com/0jWd8LDui6 July 4, 2023

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