بالفيديو.. انهيار طريق سريع رئيسي بعد اندلاع حريق في فيلادلفيا الأمريكية

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات مدينة فيلادلفيا الأمريكية انهيار جزء من طريق «آي-95» السريع، يوم الأحد، بعد اندلاع حريق، دون وقوع ضحايا.



وأفادت سلطات المدينة بأنّ احتراق سيارة تسبّب بالكارثة، لافتةً إلى أنّ الحريق بات حالياً تحت السيطرة.

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وقالت سارة بيترسون المتحدثة باسم المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة في بيان: «تسبّب حريق كبير هذا الصباح تحت طريق (آي-95) السريع.. في انهياره».

وأكدت أنّ الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن. واضافت المتحدثة إن «دوائر المدينة والدولة تعمل على معالجة التداعيات على سكان المنطقة وعلى المسافرين المتأثرين بإغلاق الطريق».



وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون محلية سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، إضافة إلى الممرات الأربعة في هذا الجزء من الطريق السريع الذي يؤدي مباشرة نحو طريق أصغر يمر أدناه في هذا الموقع بالضبط.



والطريق السريع «آي-95» شريان رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث يمتد على طول 3000 كيلومتر، ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.



وقال مسؤولون في فيلادلفيا في مؤتمر صحافي، إن الطريق السريع قد يغلق لأسابيع.





DETAILS: pic.twitter.com/TxsNOm1y1C I-95 COLLAPSE AFTERMATH: New video from SKYFOX shows crews surveying the damage after a tanker truck fire caused portions of the major roadway to collapse in Philadelphia Sunday morning.DETAILS: https://t.co/urEat9edfZ June 11, 2023

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