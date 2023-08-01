الثلاثاء 01-08-2023
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الثلاثاء، 01-08-2023 12:36 م

شاهد زجاجة عطر تنفجر داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة في أحدى الدول

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة انفجار  زجاجة عطر داخل سيارة ارتفاع درجات الحرارة.

لذلك وجب التنويه علي أنه في مثل هذه الأيام، يجب عليك تجنب وضع قوارير العطر، والقداحات، و أي شئ به غاز أو كحول ، لأنه مع ارتفاع درجة الحرارة الشديدة تصبح هذه الأشياء كالقنابل الموقوتة.

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الهتون 

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