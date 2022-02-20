شاهد..سقوط مروحية قرب شاطئ مزدحم في أمريكا

الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو، لحظة تحطم طائرة هليكوبتر على شاطئ ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وقت اكتظاظه بالمتنزهين.

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وأفادت شرطة ميامي، عن تحطم الطائرة على الشاطئ، بأن المتنزهين لم يصابوا بأذى، وقالت عبر "تويتر": إن اثنين من الركاب نُقلا إلى مستشفى محلي "في حالة مستقرة".





1/2 This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle February 19, 2022

وتُجري وكالات اتحادية تحقيقا مع المجلس الوطني لسلامة النقل في سبب حادث سقوط طائرة هليكوبتر كانت تقل ثلاثة ركاب وتحطمها في المحيط الأطلسي قرب ميامي، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة سقطت في المحيط قرب شاطئ مزدحم في الساعة 1.20 مساء بالتوقيت المحلي.





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