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الأحد، 07-01-2024 11:42 ص

شاهد.. سيارات تطير في الهواء بسبب مطب صناعي بالسعودية

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل واسع، مركبات تطير أمتاراً في الهواء، بسبب مطب صناعي في جازان جنوب السعودية.

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واستعرض موثق الفيديو، المركبات التي تعرضت للتلف بسبب المطب الصناعي وتوقفت على جانبي الطريق.

كما علق قائلاً: "خذوا حذركم يا شباب".

فيما طالب عدد كبير من النشطاء، السلطات السعودية بإزالة المطب الصناعي، وهو ما تحقق بعد استجابة الجهات المختصة بشكل عاجل.

 

 

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