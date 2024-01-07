شاهد.. سيارات تطير في الهواء بسبب مطب صناعي بالسعودية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل واسع، مركبات تطير أمتاراً في الهواء، بسبب مطب صناعي في جازان جنوب السعودية.

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واستعرض موثق الفيديو، المركبات التي تعرضت للتلف بسبب المطب الصناعي وتوقفت على جانبي الطريق.



كما علق قائلاً: "خذوا حذركم يا شباب".



فيما طالب عدد كبير من النشطاء، السلطات السعودية بإزالة المطب الصناعي، وهو ما تحقق بعد استجابة الجهات المختصة بشكل عاجل.

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