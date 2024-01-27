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السبت، 27-01-2024 03:35 م

شاهد شاب يتعرض لحادث مؤلم أثناء تنفيذه لتحدي على تيك توك في احدى الدول

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام شاب بعمود كهربائي أثناء قيامه بتحدي على تطبيق تيك توك.

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وكان الشاب يقوم بممارسة الجري على أحد الأرصفة، حيث بدأ ببطء ثم زاد من سرعته تدريجيًا، وبعد أن أصبح مسرعا جدًا، اصطدم بالعمود دون أن ينتبه.


ويبدو من الفيديو أن الشاب اصطدم بقوة بالعمود وأصيب بمنتصف وجهه، وسط انتقادات لتحديات تيك توك التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة، بحسب ما علق المدونون على الفيديو.

 

 

الخليج 365

 




 

 


 

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