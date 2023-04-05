شاهد شاب يعقد قرانه على فتاة في مطاف الحرم المكي

الوكيل الإخباري - وثَّق مقطع فيديو لحظات توثيق عقد قران زوجين من جنسية أجنبية في مطاف الحرم المكي الشريف.
وأظهر مقطع فيديو نشرته “العربية السعودية”، الزوج والزوجة يوثقان عقد القران في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
وأبدى الزوج والزوجة سعادة غامرة بإتمام عقد القران في أطهر بقاع الأرض في مكة المكرمة.
شاهد.. لحظات توثيق عقد قران زوجين في مطاف #الحرم_المكي #العربية_في_رمضان pic.twitter.com/LLF9Pp9xn1— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 4, 2023
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