شاهد شقيقتان تلتقيان لأول مرة منذ 50 عاما في أمريكا

الأربعاء 12-04-2023
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الوكيل الإخباري - كانت ميليسا هيرغيرت بعمر يقل عن العام عندما عرضت أمها ليندا أختها الكبرى إيمي ليونارد للتبني. لم تلتق الأختان أبدًا لأكثر من خمسين عامًا.

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بحسب خالتهما، ديب ويتيغ، فقد كانت أم السيدتين “صغيرة وتواجه وقتًا عصيبًا لذا اتخذت هذا القرار وعرضت الطفلة للتبني”.


وفي الخريف الماضي، بدأت ويتيغ بالبحث، وتبين أن إيمي كانت تبحث أيضًا، ليتم ترتيب لقاء بينهن في مدينة كانساس أثناء عطلة الربيع.

 

 

 

CNN

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