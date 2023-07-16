شاهد: صفع وركل شخص صور سيلفي مع طائرة هليكوبتر في الهند

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شخصاً يصور سيلفي أمام طائرة هليكوبتر تعطلت في الهند، قبل أن يتعرض لصفعة عنيفة على وجهه من شخص آخر يندفع نحوه من الخلف.



وعلى الرغم من أن الشخص المصور لم يقم بأي اعتداء أو تصرف غير لائق، إلا أن الشخص المهاجم لم يتردد في توجيه لكمات وركلات له. ويظهر في نهاية المقطع شخص آخر يقوم بركل الشخص المصور أيضاً من الخلف، في مشهد يُظهر أعمال عنف لا تُبرر بأي حال من الأحوال. ولم يتضح السبب الذي دفع الأشخاص الثلاثة لارتكاب هذه الأعمال العنيفة.

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